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İstanbul seçim sonuçları canlı izle | Sandıklar kapandı! Oy sayımına başlandı | SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE

İHA
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Giriş: 14.05.2023 18:02
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de bitti. İstanbul'da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.

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Oy sayımına başlandı
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