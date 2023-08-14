İstanbul Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

İstanbul Sarıyer'de olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı nedeni ile denize girmek bir süreliğine yasaklandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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