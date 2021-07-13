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İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü

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Giriş: 13.07.2021 15:41
Son dakika Haberleri... İstanbul Sancaktepe'de İSKİ’ye ait su borusu patladı, şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde İSKİ’ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması ile birlikte fışkıran sular, metrelerce yükseldi. Olayın ardından yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olay ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü
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