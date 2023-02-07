İstanbul polisi 3 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan böyle çıkardı

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Hatay’da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile genç bir vatandaş özel harekat timlerinin çalışmasıyla sağ olarak kurtarılırken, polisler, enkazdan çıkardıkları çocuğu kucağında taşıyarak ambulansa götürdü.