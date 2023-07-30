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İstanbul Pendik’te şoke eden olay! Balıkçının oltasına öyle bir şey takıldı ki…

İHA
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Giriş: 30.07.2023 11:09
Pendik'te olta ile balık tutan bir kişinin oltasına takılan görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Vatozu yakalayan vatandaş, "Yenmez mi, yenir tabii" dedi.
Pendikte şoke eden olay! Balıkçının oltasına... PENDİK'TE ŞOKE EDEN OLAY! BALIKÇININ OLTASINA...

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Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
Şoke eden olay! Balıkçının oltasına...
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