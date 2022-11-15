16 Kasım 2022, Çarşamba
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İstanbul Pendik'te kazı sırasında insan kemikleri bulundu
Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.