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İstanbul Pendik'te kazı sırasında insan kemikleri bulundu

DHA
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Giriş: 15.11.2022 16:01
Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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