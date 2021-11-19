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İstanbul Pendik'te hareketli gece! Özel harekat polisleri devre girdi

DHA
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Giriş: 19.11.2021 02:00
Güncelleme:19.11.2021 02:05
Pendik'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 3 çocuk babası bir kişi kendisini odaya kilitleyerek evi yakmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken evini yakmaya çalışan kişi ikna edilemeyince devreye giren özel harekat polisleri tarafından evden çıkarıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Esenler Mahallesi Turna Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 3 çocuk babası 53 yaşındaki Haydar Zurnacıoğlu kendisini odaya kilitleyerek pencereyi açtı ve binanın dış cephesini tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya gelen itfaiye ekipleri Zurnacıoğlu'nun bulunduğu odaya giremeyince yangına bitişik dairenin balkonundan müdahale etti. Daha sonra Zurnacıoğlu, binanın dış cephesini tekrar ateşe vermek istedi.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, binaya müzakereci polis istedi. Müzakereci polis kendisini odaya kilitleyen Zurnacıoğlu'nu uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri bu sırada binanın bahçesine atlama çadırı kurarak önlem aldı. Ekiplerin çabası yetersiz kalınca bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Bu sırada Zurnacıoğlu'nun bulunduğu odada alevler yükseldi. Özel harekat ekiplerinin bir kısmı binaya girerken, iki özel harekat polisi ise itfaiye aracının sepetine çıkarak en üst kata ulaştı. Zurnacıoğlu yaklaşık 2 buçuk saatin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Haydar Zurnacıoğlu'nun eniştesi Ömer Şenol, " Benim haberim yoktu. Çıktım, bir gürültü vardı. Kendi evini yakıyormuş. Benim kaynım o. Herhalde psikolojik sorunları var. Çocukları ailesi var. Evli barklı"dedi.

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