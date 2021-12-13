13 Aralık 2021, Pazartesi
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İstanbul Pendik’te baba dehşeti! 7 yaşındaki kızını öldürdü | Cani babanın paylaşımları dikkat çekti
Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Habip Öztürk 7 yaşındaki kızını öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan cani baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.