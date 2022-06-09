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İstanbul Pendik TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan sebze yüklü kamyon yandı!

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Giriş: 09.06.2022 17:55
SON DAKİKA: İstanbul Pendik TEM Otoyolu'nda hareket halindeyken lastiği patlayan sebze yüklü kamyon yandı. Kamyon sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilirken, yangına müdahale edilirken İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. (Yaşam haberleri)
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