13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul olası depreme hazır mı?

İstanbul olası depreme hazır mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 13:36
İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlandırılması için özel yasa yolda. Peki İstanbul'da deprem için yapılan hazırlıklar neler? Detaylar özel dosya haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul olası depreme hazır mı?
İstanbul olası depreme hazır mı?
Baltalı vahşet! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı
Baltalı vahşet! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı
Karahasanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü
Karahasanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü
Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
Ege Denizi’nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Tarlada heyecanlandıran keşif
Tarlada heyecanlandıran keşif
Araç muayene istasyonunda panik
Araç muayene istasyonunda panik
Dev meteor heyecanı!
Dev meteor heyecanı!
Eyyam-ı Bahur’dan sonra çöl sıcakları
Eyyam-ı Bahur'dan sonra çöl sıcakları
Marmara için fırtına uyarısı
Marmara için fırtına uyarısı
Gıda fabrikasında yangın
Gıda fabrikasında yangın
Daha Fazla Video Göster