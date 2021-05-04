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İstanbul olası büyük depreme ne kadar hazır?

A Haber
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Giriş: 04.05.2021 14:19
Güncelleme:04.05.2021 14:24
İstanbul'da olası büyük bir depremin hazırlıkları sürüyor. Megakentte kentsel dönüşüm bütün hızıyla devam ederken, eski binalar ise büyük risk oluşturuyor. Beklenen İstanbul depremine binalar ne kadar hazır? Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Esra Keskin deprem uzmanı ve inşaat mühendisi eşliğinde İstanbul sokaklarını dolaştı, yapılardaki tehlikeyi yerinde görüntüledi.
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