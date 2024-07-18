İstanbul nemden boğuldu

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Nem oranının da artmasıyla hava bunaltıcı bir hal aldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

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