15 Aralık 2021, Çarşamba
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İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip kadının üzerine işedi!
İstanbul Moda'da iğrenç bir olay gerçekleşti. Dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giren bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen maganda bu kez de kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen zorba, arkadaşlarıyla adamı darp etti. O çiftin arkadaşları olduğunu belirten sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise görüntüleri paylaşıp sitem etti.