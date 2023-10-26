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İstanbul merkezli beş ilde 'Sahte Ses' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

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Giriş: 26.10.2023 09:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.
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