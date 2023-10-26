İstanbul merkezli beş ilde 'Sahte Ses' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.