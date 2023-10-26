28 Ekim 2023, Cumartesi
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İstanbul merkezli beş ilde 'Sahte Ses' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.