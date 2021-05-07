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İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 40 milyon
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobiller üzerinden vergi kaçakçılığı yapan firma ve kişilere operasyon yapıldı. Polis operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirdi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gösterildi.