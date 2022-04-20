20 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.