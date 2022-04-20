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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

DHA
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Giriş: 20.04.2022 12:15
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
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