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İstanbul Maltepe'de şiddetli rüzgarda devrilen ağaç evin çatısına düştü

İHA
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Giriş: 07.09.2021 18:03
Güncelleme:07.09.2021 18:04
Maltepe’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 yıllık Kavak ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Kavak ağacı evin çatısına devrildi. Çatıya devrilen ağaç itfaiyenin çalışmasıyla kaldırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Maltepe İdealtepe'de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 yıllık Kavak ağacı, etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Kırılan ağaç evin çatısına doğru düştü. Çatıya yaslanarak duran ağacı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkıp, ağacı en tepesinden başlayarak testereyle kesti. Dallarının kesilmesinin ardından ağaç devrildiği yerden alındı. İtfaiye çalışması esnasında sokağa şerit çekilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay hakkında bilgi veren Cengiz Obenik, "Aşırı derecede rüzgar vardı bugün. Ağaç bir anda yan binaya devrildi. Kavak ağacı, eskiymiş. İtfaiyeci arkadaşlar geldi şu anda kaldırıyorlar. Binanın çatısında hasar var. Allah'tan altında çoluk çocuk yoktu" şeklinde konuştu.

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