26 Ağustos 2023, Cumartesi
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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.