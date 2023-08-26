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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

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Giriş: 26.08.2023 21:33
İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Maltepe’de orman yangını!
İstanbul Maltepe’de orman yangını!
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