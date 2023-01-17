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İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıyı dövdü! Çatı uçmalarına karşı önemli uyarı | Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı

İHA
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Giriş: 17.01.2023 10:40
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. AKOM vatandaşları çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyardı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodosun oluşturduğu dev dalgalar Büyükçekmece'de kıyıyı dövdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminini paylaşırken, bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların merak ettiği "Bugün hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak?" gibi sorular da yanıt buldu.
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