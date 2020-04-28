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İstanbul kontrol altında! A Haber o merkeze girdi |Video
A Haber İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirlerinin anbenan edildiği Trafik Komuta Merkezi'ne girdi. Koronavirüs tedbirlerinin 7 gün 24 saat aralıksız takip edildiği merkezden kurallara uyamayan araçlar tespit edilip en yakındaki ekibe bilgi veriliyor. Bu kapsamda genellikle sosyal mesafe kuralına uymaya toplu taşıma araçları denetleniyor ve anlık müdahalelerde bulunuluyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde de yasak ihlali yapanlar anlık olarak tespit edilip cezai işlem uygulanıyor.
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