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İstanbul kilit! Trafik yüzde 90'a ulaştı! Yola çıkacaklar dikkat

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Giriş: 29.11.2023 18:32
Son dakika haberi...İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak trafik yoğunluğuna neden oluyor. Trafik yoğunluğu haritasına göre; Avrupa Yakası'nda yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul kilit! Trafik yüzde 90’a ulaştı!
İstanbul kilit! Trafik yüzde 90'a ulaştı!
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