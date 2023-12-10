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İstanbul kentsel dönüşüme hazır mı?

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Giriş: 10.12.2023 13:05
İstanbul'da kentsel dönüşüm için seferberlik ilan edildi. Yol haritası nasıl olacak? Marmara bBölgesi için kurulan Başkanlığın programında neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş konuğuyla birlikte detayları aktardı.
İstanbul kentsel dönüşüme hazır mı?
İstanbul kentsel dönüşüme hazır mı?
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