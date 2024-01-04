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İstanbul Kartal’da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 04.01.2024 09:01
Kartal sahil yolunda seyretmekte olan otomobil virajı alamayınca kontrolden çıktı bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.
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İstanbul Kartal’da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
İstanbul Kartal’da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
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