İstanbul Kartal’da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kartal sahil yolunda seyretmekte olan otomobil virajı alamayınca kontrolden çıktı bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

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