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İstanbul Kartal’da avukat bürosuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 06.04.2021 16:04
Güncelleme:06.04.2021 16:12
Son dakika haberine göre Kartal’da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.

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