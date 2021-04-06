İstanbul Kartal’da avukat bürosuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Kartal’da bir avukat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı.