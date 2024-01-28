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İstanbul kara doyacak! Yoğun kar için üst üste son dakika uyarıları! Meteoroloji saat verdi...

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Giriş: 28.01.2024 16:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı etkili olacağı kaydedilirken saat verildi. Diğer yandan Bakan Özhaseki de İstanbullulara yönelik "dikkatli olun" çağrısı yaptı. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
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