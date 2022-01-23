23 Ocak 2022, Pazar
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İstanbul kar altında! Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar birikmesi nedeniyle ara sokaklara araç giriş ve çıkışı yapılamıyor. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde kara ulaşımı sorunsuz sağlanırken bazı deniz seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.