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İstanbul kar altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:00
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü.
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