İstanbul Kağıthane'de yangın paniği! 12 katlı binanın çatısı alevler içinde

Son dakika haberine göre Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sardığı yangında, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Müdahaleler sırasında çatıdan sıçrayan odun parçaları bir otomobile hasar verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.