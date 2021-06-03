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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

İHA
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Giriş: 03.06.2021 09:59
Güncelleme:03.06.2021 10:12
Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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