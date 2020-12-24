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İstanbul Kağıthane'de feci kaza! Servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

A Haber
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Giriş: 24.12.2020 09:21
Güncelleme:24.12.2020 09:24
Son dakika haberi... İstanbul'da servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı. Servis şoförü ağır yaralandı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay o bölgeden detayları aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı. Servis şoförü ağır yaralandı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay o bölgeden detayları aktardı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kuruçay, "Şu anda servis şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı yine yanında iki kişi daha vardı onlar da yine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servis şoförünün durumunun ağır olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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