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İstanbul Kadıköy'de panik anları! Yıkım sırasında çöktü

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Giriş: 26.12.2023 15:08
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında bir binada çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Molozların altında kalan bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
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