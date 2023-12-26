26 Aralık 2023, Salı
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İstanbul Kadıköy'de panik anları! Yıkım sırasında çöktü
İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında bir binada çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Molozların altında kalan bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.