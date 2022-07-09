09 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! 3 kişi yaralandı
İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT otobüslerinin neden olduğu kazalar Kurban Bayramı'nda da vatandaşı ölümle burun buruna getirdi. Kadıköy'de bir otomobiller çarpışan İETT otobüsü 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.