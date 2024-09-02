02 Eylül 2024, Pazartesi
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İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli yağış
Uyarılar devam ediyor. İstanbul'da bugün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve boğaz başta olmak üzere kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. İstanbul'un yanı sıra aynı uyarı Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve düzce için de verildi.