İstanbul İzmir arası 3 buçuk saate indi! A Haber ekibi İzmir Otoyolu’nda

Son 19 yılda birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Birçok önemli proje hayata geçirildi. Bunlardan biri de İzmir Otoyolu. İzmir Otoyolu ile İstanbul İzmir arası 3 buçuk saate indi. İşte A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ile kameraman Mustafa Kadir Mercan'ın özel dosya haberi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN