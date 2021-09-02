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İstanbul İzmir arası 3 buçuk saate indi! A Haber ekibi İzmir Otoyolu’nda

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 14:47
Son 19 yılda birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Birçok önemli proje hayata geçirildi. Bunlardan biri de İzmir Otoyolu. İzmir Otoyolu ile İstanbul İzmir arası 3 buçuk saate indi. İşte A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ile kameraman Mustafa Kadir Mercan'ın özel dosya haberi...
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