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İstanbul-İnebolu otobüsünde yangın çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 11:13
İstanbul-İnebolu seferini yapan özel bir otobüs firmasına ait otobüste yangın çıktı
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