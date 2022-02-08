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İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı! Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geliyor

A Haber
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Giriş: 08.02.2022 10:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan aktardı.

Esra Bayhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstanbul'un birçok noktasında gece başlayan yağışlar gün boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde ise bazı noktalarda karla karışık yağmura dönecek. Yarında İstanbul için yağışlı hava devam edecek.

Bugün öğleden sonra İstanbul'da yağışla birlikte rüzgar da etkisini artıracak. Saatteki hızı 80 km ulaşacak. İstanbul'da öğle saatlerinde sonra hava biraz daha kritik biraz daha zorlu geçecek."

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