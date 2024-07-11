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İstanbul için sağanak uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 11:15
Meteoroloji bugün için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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İstanbul için sağanak uyarısı
İstanbul için sağanak uyarısı
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