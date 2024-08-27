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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 13:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü megakenti saat vererek uyardı, sağanak yağış etkili olacak dedi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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