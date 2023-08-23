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İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

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Giriş: 23.08.2023 13:39
Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.
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