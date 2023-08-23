İstanbul için korkutan tablo! Göl tamamen kurudu artık koyunlar otluyor

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.