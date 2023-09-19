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İstanbul için fırtına uyarısı

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 08:43
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı geldi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural havanın notlarını aktardı.
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