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İstanbul için bir uyarı var mı? Peki hafta sonu ve yeni haftada nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 11:07
Doğu Anadolu Bölgesi dondurucu soğukların etkisi altında. Birçok kentte dereler buz tutarken çevrede devasa buz sarkıtları oluştu. Ardahan’da son 55 yılın en yoğun kar yağışı görüldü. Batı’da ise bahar havası etkili. İstanbul için bir uyarı var mı? Peki hafta sonu ve yeni haftada nasıl olacak? A Haber muhabiri Yüksel Akalan Doğu’dan son gelişmeleri aktarırken yeni haftanın hava durumunu canlı yayında meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.
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