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İstanbul Havalimanı'nın otoparkı doldu taştı

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Giriş: 02.07.2023 12:35
Bayram yoğunluğunun yaşandığı 40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın otoparkında yer kalmadı. Tatilciler araçlarını yol kenarına bırakmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktaracak.
İstanbul Havalimanı’nın otoparkı doldu taştı
İstanbul Havalimanı'nın otoparkı doldu taştı
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