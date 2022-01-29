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İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı! Avrupa'nın zirvesinde

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Giriş: 29.01.2022 12:01
İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu. 2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak birinci olan İstanbul Havalimanı, böylelikle üst üste iki yıl Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Listede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada, Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı. Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı.
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