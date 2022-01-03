03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2022 14:40
Venezuela’dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain tespit edildi.

Venezuela uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı. C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
Mazgal hırsızları yakalandı!
Mazgal hırsızları yakalandı!
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
Daha Fazla Video Göster