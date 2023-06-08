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İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu kamerada! Hepsi ele geçirildi

DHA
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Giriş: 08.06.2023 14:59
İstanbul Havalimanı'nda görevli ekipler farklı tarihlerde Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 19 kilogram külçe altınla, çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün ele yakaladı.
Külçe altın operasyonu kamerada!
Külçe altın operasyonu kamerada!
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