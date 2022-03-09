İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Eritreli kadın yolcunun el ve sırt çantasında, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 73 cep telefonu ele geçirildi. Kadının, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.