İstanbul Havalimanı'nda hareket halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.