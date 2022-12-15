15 Aralık 2022, Perşembe
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İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Değeri 1,5 milyon lira
İstanbul Havalimanı'nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kürk imalinde kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirdi. Piyasa değeri 1,5 milyon lira değerinde bulunan samur postlarına el konuldu.