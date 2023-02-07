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İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntü! Birbirleriyle yarıştılar: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti

DHA
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Giriş: 07.02.2023 10:24
Kahramanmaraş'ta dün sabaha karşı meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7'lik depremin ardından binlerce afet gönüllüsü, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Adeta birbirleriyle yarışan gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.
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