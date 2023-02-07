07 Şubat 2023, Salı
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İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntü! Birbirleriyle yarıştılar: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Kahramanmaraş'ta dün sabaha karşı meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7'lik depremin ardından binlerce afet gönüllüsü, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Adeta birbirleriyle yarışan gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.