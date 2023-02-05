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İstanbul güne kar ile uyandı! Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 09:22
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü megakent için "turuncu" kodla kar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Detayları A Haber ekipleri aktardı.
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